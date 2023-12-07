Глава французской разведки предупреждает о возросшей угрозе терроризма

В последний год во Франции наблюдается рост террористической угрозы, а попытки представить Францию как "безусловного сообщника" Израиля делают её "законной мишенью" для радикальных исламистов.

Как передает Day.Az, об этом заявил глава Генеральной дирекции внутренней безопасности (DGSI) Николя Лернер.

По его словам, на это влияют три фактора: "новый импульс джихадистскому движению из-за приверженности ему все более молодых людей", "внедрение в их дискурс желания нанести удар по нашему обществу", "возвращение этой угрозы в связи с внешними событиями".

Лернер сообщил при этом, что с 2018 года во Франции 486 заключённых, приверженных радикальному исламу, вышли на свободу. По его словам, за ними ведётся постоянная слежка с тем, чтобы распознать признаки намерений совершить преступление.

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