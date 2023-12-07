Анкара и Афины договорились работать сообща

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Афины договорились продолжить контакты на высоком уровне, оставив открытыми каналы для диалога.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Об этом он сказал на пресс-конференции в Греции, где находится с визитом.

"Мы хотим придать еще больший импульс нашим двусторонним отношениям. В ходе переговоров сегодня мы подчеркнули, что важно оставить каналы связи между нами открытыми. Мы договорились продолжать контакты на высоком уровне", - сказал он.

Эрдоган добавил, что стороны договорились "встречаться не реже раза в год". Следующую встречу на высшем уровне он предложил провести в Турции.​​​​​​

Турецкий лидер сообщил, что у Турции и Греции "нет нерешаемых проблем", и что он "провел обмен мнениями с [премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом] относительно ситуации в Эгейском море и Восточном Средиземноморье". "Мы попросили наших глав МИД обсудить совместную работу на этом направлении. Мы хотим превратить Эгейское море в море мира, дружбы и сотрудничества. И хотим, чтобы наши шаги были примером для всего мира. Обсудили и кипрскую проблему. Справедливое, постоянное и эффективное решение этой проблемы с учетом реалий острова принесет пользу всему региону", - заявил Эрдоган.

Он сообщил, что стороны подписали совместную декларацию о дружбе и добрососедстве. "Обозначенные еще в 2021 году планы реализуются, что отрадно. Мы будем и далее развивать туризм и культурные связи. Мы договорились увеличить объем взаимной торговли до $10 млрд", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что стороны обсудили также вопросы безопасности и борьбы с терроризмом. Эрдоган приветствовал закрытие Грецией лагеря беженцев Лаврион.

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