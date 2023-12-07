Премьер-министр Греции хочет жить в мире с Турцией

Греция и Турция обязаны жить мирно. Греция разрешит гражданам Турции посещать 10 греческих островов 7 дней в год.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, выступая с совместным заявлением после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Греция запросила и получила одобрение Еврокомиссии обеспечить гражданам Турции возможность 7 дней в год посещать греческие острова", - сказал Мицотакис.

По его словам, эта инициатива с сильным посланием - греческие острова являются мостами связи и дружбы между двумя народами.

Как заявил греческий премьер, стороны решили возродить двусторонние отношения, удвоить объем торговли, доведя ее за 5 лет до 10 млрд долларов.

Мицотакис сказал, что Греция поддерживает процесс вступления Турции в Евросоюз.

По его словам, мир переживает сложные периоды столкновений и климатических кризисов.

"Но и наши двусторонние связи познали испытания. В какие-то моменты была опасная угроза им, а вместе с тем - безопасности и миру в Восточном Средиземноморье", - сказал премьер Греции.

Поэтому, с точки зрения главы греческого правительства, крайне важно, что за последние месяцы отношения между двумя странами улучшились.

Отметим, что переговоры Мицотакиса и Эрдогана длились на 45 минут дольше запланированного.

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