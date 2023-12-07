ЕС призвал Китай не поставлять России продукцию военного назначения

Руководители Евросоюза на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином вновь напомнили о том, что Пекину не следует поставлять России товары для военного применения и давать ей возможность избегать действия санкций, заявил на пресс-конференции после саммита председатель Европейского совета Шарль Мишель, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы настаивали на том, чтобы Китай не поставлял России товары военного назначения. Мы напомнили о важности того, чтобы Китай не позволял РФ обходить санкции", - сказал он.

Мишель добавил, что последствия кризиса вокруг Украины не соответствуют интересам ни Евросоюза, ни КНР, ни международного сообщества.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что во время саммита с КНР призвала Пекин "использовать свое влияние на Россию, чтобы подтолкнуть ее к работе по украинской формуле урегулирования конфликта". Кроме того, она отметила, что предупредила руководство КНР о недопустимости "помогать России подрывать эффективность санкций".

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