В США обернули высказывание Трампа против него самого

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена использует высказывание экс-главы Белого дома Дональда Трампа о том, что он не будет диктатором в случае своего переизбрания "кроме первого дня", против самого Трампа. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

"После того, как Трамп заявил..., что он не станет диктатором после возвращения в офис "кроме первого дня", предвыборный штаб Байдена набросился на него. Там подчеркнули, что высказывания Трампа являются еще одним моментом, когда лидер Республиканской партии продемонстрировал свои недемократические и опасные планы на возможный второй срок", - говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, команда президента использовала высказывания лидера республиканской партии, "чтобы продемонстрировать, почему Байден считает Трампа угрозой демократии".

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