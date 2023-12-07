Турция и Греция договорились о мерах укрепления доверия, в том числе в военной сфере

Турция и Греция договорились реализовывать меры укрепления доверия, в том числе в военной сфере. Об этом говорится в "Афинской декларации о дружественных отношениях и добрососедстве", подписанной по итогам переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Стороны согласны участвовать в постоянных, конструктивных и содержательных консультациях, <...> вести политический диалог, переговоры по вопросам, представляющим взаимный интерес. [В том числе по] мерам укрепления доверия, включая меры в военной сфере, которые способствовали бы устранению необоснованных источников напряженности и связанных с ними рисков", - говорится в документе, распространенном администрацией турецкого лидера.

"Стороны будут стремиться разрешать любые споры, возникающие между ними, в дружественном ключе путем прямых консультаций между ними или с помощью других средств по взаимному выбору, как это предусмотрено в Уставе Организации Объединенных Наций. Стороны обязуются воздерживаться от любых заявлений, инициатив или действий, способных подорвать или дискредитировать букву и дух настоящей декларации или поставить под угрозу поддержание мира и стабильности в их регионе", - отмечается в тексте.

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