Венгрия не планирует одобрять заявку Швеции в НАТО в текущем году

Венгрия не намерена ратифицировать членство Швеции в НАТО в этом году.

Как передает Day.Az, об этом сообщило шведское радио.

Парламент Венгрии проведет свое последнее заседание на следующей неделе до сессии, которая будет длиться до февраля. Однако на повестке встречи, которая пройдет на следующей неделе, нет пункта о членстве Швеции в НАТО.

Шведское радио отметило, что парламент страны может быть потом созван на внеочередную сессию, но в настоящее время это не представляется возможным.

Венгрия и Турция - единственные страны-члены НАТО, которые еще не ратифицировали членство Швеции.

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