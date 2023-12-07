https://news.day.az/world/1620322.html В Москве началась встреча Путина и Раиси
В Москве началась встреча Путина и Раиси
Началась встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Ибрахима Раиси.
Как сообщает Day.Az, переговоры проходят в Кремле.
Сперва президенты встречались один на один. Позже переговоры будут продолжены с участием делегаций.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре