В Москве началась встреча Путина и Раиси

Началась встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Ибрахима Раиси.

Как сообщает Day.Az, переговоры проходят в Кремле.

Сперва президенты встречались один на один. Позже переговоры будут продолжены с участием делегаций.

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