В Москве завершились пятичасовые переговоры Путина и Раиси

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси завершили переговоры в Кремле.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Встреча продлилась более пяти часов.

"Да, завершились", - сообщил пресс-секретарь российского лидера.

В повестке были как двусторонние, так и международные темы. В том числе Путин и Раиси обсуждали ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.