https://news.day.az/world/1620358.html В Москве завершились пятичасовые переговоры Путина и Раиси
В Москве завершились пятичасовые переговоры Путина и Раиси
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси завершили переговоры в Кремле.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Встреча продлилась более пяти часов.
"Да, завершились", - сообщил пресс-секретарь российского лидера.
В повестке были как двусторонние, так и международные темы. В том числе Путин и Раиси обсуждали ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.
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