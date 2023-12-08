Сын израильского министра погиб в Газе

Сын бывшего начальника штаба Вооруженных сил Израиля и нынешнего министра военного кабинета Гади Айзенкота погиб в бою на севере сектора Газа.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на "i24 News".

25-летний старший сержант ЦАХАЛа Гал Айзенкот погиб в бою на севере сектора Газа.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования Гади Айзенкоту и его супруге, назвав их сына храбрым бойцом и настоящим героем.

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