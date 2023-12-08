Израиль подвергся обстрелу со стороны Сирии и Ливана

Израильские военные зафиксировали несколько запусков снарядов со стороны Сирии и Ливана и открыли ответный огонь.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После сообщения о сиренах, прозвучавших в поселке Буката на севере Израиля, были зафиксированы два запуска [снарядов] со стороны Сирии. Снаряды упали на открытой местности", - говорится в сообщении. В армии добавили, что также были зафиксированы обстрелы со стороны Ливана и сейчас израильские военные ведут ответный огонь в направлении источников стрельбы.

В армии добавили, что также были отмечены обстрелы со стороны Ливана. "В дополнение был зафиксирован ряд запусков со стороны Ливана в направлении районов Штулы, Малькии и Зарита на севере Израиля. Кроме того, недавно еще одна сирена прозвучала в районе Зарита на севере Израиля в результате запуска из Ливана", - указали в пресс-службе.

"Армия обороны Израиля наносит удары по источникам стрельбы", - проинформировали военные.

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