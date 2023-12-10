США поддержат ВС Нигерии в применении ИИ для борьбы с терроризмом

США помогут армии Нигерии в применении систем искусственного интеллекта (ИИ) для борьбы с терроризмом. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил первый заместитель помощника госсекретаря США Пол Дин в ходе визита в западноафриканскую страну.

"Мы планируем сотрудничать в области искусственного интеллекта в вооруженных силах и создать нормативную базу для ответственного использования искусственного интеллекта в вооруженных силах", - приводит слова американского дипломата газета Premium Times. Представитель Госдепа отметил, что "позитивное" использование ИИ позволит военным более эффективно принимать решения и проводить операции.

Как подчеркивает издание со ссылкой на экс-министра информации Нигерии Ису Пантами, современные технологии, такие как ИИ, помогут избежать ошибок в выборе целей при ударах с воздуха.

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