Тайвань обвинил Китай в подготовке захвата острова через выборы

Тайвань обвинил Китай в подготовке захвата острова мирным путем через вмешательство в президентские выборы и голосование в законодательные органы власти. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Reuters.

По информации тайваньской стороны, высокопоставленные должностные лица КНР провели встречу в начале декабря, на которой "скоординировали усилия правительства" по влиянию на предстоящие выборы.

Как следует из материала, на встрече присутствовали сотрудники министерства госбезопасности, министерства обороны КНР и китайского управления по делам Тайваня.

Официальный Тайвань предупредил, что Пекин таким образом пытается подтолкнуть избирателей к кандидатам, настроенным на тесные связи с материковым Китаем.

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