Израильские военные заявили, что нашли вход в тоннель ХАМАС

Израильские военные в одной из школ в секторе Газа обнаружили вход в тоннель боевиков ХАМАС. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается в аккаунте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соцсети Х, там также опубликованы фотографии, как утверждается, из школы.

По данным ЦАХАЛ, тоннель ведет к мечети в районе Шуджаия, расположенном к востоку от центра города Газа.

"Шахта туннеля ХАМАС обнаружена внутри классной комнаты, ведущей к мечети в центре Шуджаии", - говорится в сообщении.

Там добавили, что боевики "превратили убежища детей в убежища террористов".

По некоторым оценкам, под поверхностью сектора Газа находится разветвленная сеть туннелей и подземные сооружения общей протяженностью до 500 км.

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