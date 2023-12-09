https://news.day.az/world/1620870.html У Республиканской партии США появился свой Барак Обама - ФОТО
У Республиканской партии США появился свой Барак Обама - ФОТО
Кандидат по имени Барак Обама Мандела баллотируется от республиканской партии на предварительных выборах в Сенате Калифорнии в 2024 году на место Файнштейна.
Как передает Day.Az со ссылкой на Newsweek, Мандела родился в Лонг-Бич, штат Калифорния, и учился в Калифорнийском университете.
Ранее он был известен как Марк Чарльз Харди, воевал в Армии обороны Израиля два года и недавно принял ортодоксальный иудаизм. Он также три года служил в армии США.
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