Хакан Фидан обсудил с Блинкеном азербайджано-армянский мирный процесс

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил азербайджано-армянский мирный процесс.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Anadolu.

"Заявили американской стороне, что Турция поддерживает мирное соглашение между двумя странами и делает все возможное, чтобы документ был подписан. В США придерживаются той же позиции. Убеждены, что нормализация в регионе в интересах самого же региона",- подчеркнул Хакан Фидан.