https://news.day.az/world/1620894.html Хакан Фидан обсудил с Блинкеном азербайджано-армянский мирный процесс
Хакан Фидан обсудил с Блинкеном азербайджано-армянский мирный процесс
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил азербайджано-армянский мирный процесс.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Anadolu.
"Заявили американской стороне, что Турция поддерживает мирное соглашение между двумя странами и делает все возможное, чтобы документ был подписан. В США придерживаются той же позиции. Убеждены, что нормализация в регионе в интересах самого же региона",- подчеркнул Хакан Фидан.
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