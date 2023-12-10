Китайская береговая охрана повредила филиппинские корабли

Береговая охрана КНР вновь применила водометы против кораблей береговой охраны Филиппин в районе отмели Аюнгин в Южно-Китайском море (ЮКМ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в публикации отмечается, что инцидент произошел во время доставки филиппинцами продовольствия и ротации личного состава на корабле Sierra Madre. Подчеркивается, что двигатель одного из филиппинских кораблей был серьезно поврежден.

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