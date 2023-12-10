КНР обвинила филиппинское судно в намеренном столкновении

Управление морской полиции КНР обвинило филиппинское судно в намеренном столкновении с катером китайской береговой охраны, совершавшим регулярный рейс в районе спорных островов Спратли в Южно-Китайском море. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление управления.

Согласно сообщению морской полиции КНР, утром 10 декабря группа из четырех филиппинских судов незаконно вошла в воды в районе островов Спратли недалеко от рифа Жэньай.

"Береговая охрана Китая применила законные меры контроля по отношению к филиппинским судам", - сказано в заявлении.

Управление также сообщило, что филиппинское судно Unaizah Mae 1, проигнорировав многочисленные строгие предупреждения со стороны морской полиции, а также нарушив "Международные правила предупреждения столкновений судов в море", непрофессиональным и опасным образом сделало резкий разворот и намеренно столкнулось с катером береговой охраны КНР.

Уточняется, что эти действия привели к повреждениям на судне.

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