https://news.day.az/world/1620914.html Турецкая армия провела антитеррористическую операцию
Турецкая армия провела антитеррористическую операцию
Операция "Кахраманлар-33" проведена ВС Турции в 12 провинциях страны.
Как передает Day.Az, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
В ходе операции уничтожено 78 укрытий террористов.
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