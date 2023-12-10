Турецкая армия провела антитеррористическую операцию

Операция "Кахраманлар-33" проведена ВС Турции в 12 провинциях страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

В ходе операции уничтожено 78 укрытий террористов.

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