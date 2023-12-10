https://news.day.az/world/1620915.html Стрельба в США - есть погибшие
Стрельба в США - есть погибшие
По меньшей мере три человека погибли, один пострадал в результате стрельбы в квартире жилого дома в Атланте (штат Джорджия). Как передает Day.Az, об этом сообщило местное отделение телеканала Fox News со ссылкой на полицию.
По ее данным, пострадавший был госпитализирован. Информация о личностях погибших и пострадавшего не приводится.
Как сообщает Fox News, инцидент произошел во время сделки по продаже марихуаны.
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