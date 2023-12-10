Центральная часть Чили охвачена лесными пожарами

Центральная часть Чили оказалась охвачена лесными пожарами

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, наиболее опасная ситуация сложилась у Лимаче - лишь река с одной из сторон и небольшая полоса менее километра по периметру, отделяет данный город от сжимающегося вокруг кольца огня.

Представляем данные кадры: