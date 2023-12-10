https://news.day.az/world/1620926.html Центральная часть Чили охвачена лесными пожарами - ВИДЕО
Центральная часть Чили охвачена лесными пожарами - ВИДЕО
Центральная часть Чили оказалась охвачена лесными пожарами
Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, наиболее опасная ситуация сложилась у Лимаче - лишь река с одной из сторон и небольшая полоса менее километра по периметру, отделяет данный город от сжимающегося вокруг кольца огня.
Представляем данные кадры:
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