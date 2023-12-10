В Израиле сообщили о сроке интенсивных боев с ХАМАС

Интенсивные боевые действия против ХАМАС в секторе Газа будут продолжены еще не менее двух месяцев, как передает Day.Az об этом сообщает государственное израильское радио Kan, со ссылкой на источник.

Согласно информации, после данного периода не предполагается заключения соглашений о прекращении огня в Газе, и локальные операции будут проводиться армейскими подразделениями внутри палестинского анклава.

Сообщается, что в течение этих двух месяцев Израиль планирует активно искать возможности для дополнительных сделок по освобождению похищенных ХАМАС 7 октября и удерживаемых в секторе заложников.

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