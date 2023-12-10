На севере Израиля объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги впервые с начала дня прозвучали в северных районах Израиля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сирены прозвучали на севере Израиля", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

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