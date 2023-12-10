G7 активизирует совместное противодействие современным типам мошенничества

Страны Группы семи активизируют совместную работу, направленную на противодействие современным видам мошенничества. К соответствующей договоренности пришли министры внутренних дел G7 и главы ведомств, отвечающих за безопасность, по итогам трехдневной встречи в городе Мито (префектура Ибараки), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы сошлись во мнении, что организованное мошенничество наносит серьезный ущерб каждому из государств. Мы выразили готовность вместе работать над искоренением криминальных организаций, где бы в мире они ни находились", - сообщил журналистам по итогам переговоров председатель встречи - глава Национальной комиссии общественной безопасности Японии Ёсифуми Мацумура. Стороны условились вести активный обмен информацией по этой проблеме.

В принятом по итогам переговоров совместном документе стороны выразили обеспокоенность в связи со все более частым использованием современных технологий, включая искусственный интеллект, при совершении преступлений. G7 условилась активно следить за новейшими технологическими разработками и тесно взаимодействовать с современными разработчиками по этим вопросам. Министры обсудили проблемы сексуальной эксплуатации детей, включая распространение детской порнографии, и выступили с призывом к современным социальным сетям усилить контроль за процессом удостоверения личностей их пользователей.

Представители "семерки" также затронули проблемы, связанные с незаконным изготовлением оружия по выкладкам из интернета или других источников. Япония, где оборот огнестрельного оружия запрещен, крайне обеспокоена участившимися случаями появления самодельного оружия в стране. Один из таких инцидентов вылился в убийство экс-премьера Синдзо Абэ, который был застрелен именно из самодельного огнестрельного оружия. В этой связи министры G7 условились активизировать сотрудничество, направленное на предотвращение распространения вредоносного контента в сети.

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