Генсек ООН заявил о подрыве авторитета организации

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гуттериш заявил, что авторитет организации был поставлен под сомнение из-за ее неспособности исполнить резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в секторе Газа. Об этом Гуттериш сообщил во время открытия Дохийского форума в Катаре.

"Авторитет и доверие к ООН и Совету безопасности были подорваны из-за их неспособности выполнить резолюцию о прекращении огня в секторе Газа", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом Гуттериш подчеркнул, что не собирается сдаваться и продолжит призывать к установлению перемирия. Он отметил, что два месяца войны в Газе обернулись беспрецедентным количеством жертв, а выжившим жителям анклава грозит гуманитарная катастрофа и эпидемии болезней.

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