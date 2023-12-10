https://news.day.az/world/1620950.html На востоке Ирана произошел пожар на НПЗ
На востоке Ирана произошел пожар на НПЗ
Пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе в провинции Южный Хорасан на востоке Ирана.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Tasnim.
По его информации, инцидент произошел в 08:45 по местному времени на НПЗ в особой экономической зоне "Бирдженд". Один из резервуаров для конденсата загорелся.
На место были направлены три пожарные бригады и команды спасателей. Экстренные службы взяли пожар под контроль. Жертв в результате инцидента нет.
Информации о причинах возгорания агентство не привело.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре