На востоке Ирана произошел пожар на НПЗ

Пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе в провинции Южный Хорасан на востоке Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, инцидент произошел в 08:45 по местному времени на НПЗ в особой экономической зоне "Бирдженд". Один из резервуаров для конденсата загорелся.

На место были направлены три пожарные бригады и команды спасателей. Экстренные службы взяли пожар под контроль. Жертв в результате инцидента нет.

Информации о причинах возгорания агентство не привело.

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