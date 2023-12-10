Индия перебросит истребители к границе с Пакистаном

ВВС Индии планируют разместить первую эскадрилью модернизированных истребителей национальной разработки и производства LCA Mark 1A в штате Раджастхан недалеко от границы с Пакистаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом агентству ANI сообщили источники в Минобороны.

Отмечается, что самолеты поступят на вооружение авиабазы Нал в округе Биканер.

"Первая эскадрилья истребителей LCA Mark 1A планируется к размещению на авиабазе Нал в Раджастхане и будет введена в строй вместо одной из двух эскадрилий МиГ-21, дислоцированных там в настоящее время", - приводит агентство слова источника.

Ожидается, что первый самолет LCA Mark 1A будет поставлен ВВС Индии к февралю-марту 2024 года компанией-производителем Hindustan Aeronautics Limited, указали источники.

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