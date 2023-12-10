Блинкен критикует Израиль

Соединенные Штаты полагают, что Израиль в секторе Газа пока не предпринимает достаточных усилий в гуманитарных аспектах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Несмотря на то что Израиль предпринимает дополнительные шаги, например для того, чтобы выделить безопасные зоны на юге [сектора Газа] <...>, мы не видим выполнения нескольких аспектов в достаточной мере, - сказал он в эфире телеканала CNN. - Во-первых, обеспечение того, чтобы гуманитарные организации, начиная с ООН, которая действует героически, имели время, места и маршруты для доставки помощи".

Помимо этого, глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что в секторе Газа необходимы несколько маршрутов для эвакуации гражданского населения из анклава. "Мы работаем над этими вопросами каждый день, чтобы удостовериться в том, чтобы как можно больше сократить разницу между намерениями и результатом", - добавил он.

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