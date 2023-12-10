В ООН обеспокоились ростом числа конфликтов

Число конфликтов в мире за последние три года возросло на 20%. Об этом заявил президент 77-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН Ксаба Короси, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

"За последние три года число конфликтов возросло на 20%. 10-15 лет назад только 14% этих конфликтов отличались серьезной международной вовлеченностью, сейчас международные стороны вовлечены в 50% конфликтов", - заявил Короси.

Он отметил, что ООН необходимо более глубоко анализировать эти конфликты и определять их характеристики.

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