В США призвали отказатсья от военной поддержки союзников

Глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг в эфире телекомпании CBS заявила, что у Соединенных Штатов осталось примерно $1 млрд финансирования на восполнение собственных запасов вооружений и боеприпасов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

"С точки зрения бюджета у нас осталось около $1 млрд на пополнение собственных запасов. Все сводится к политическому решению", - сказала она.

Янг задалась вопросом, стоит ли США рисковать собственной боеготовностью на фоне усложнившейся ситуации в мире. По ее словам, Соединенные Штаты не должны выбирать между обеспечением собственной боеготовности и поддержкой союзников.

По ее словам, конгресс должен гарантировать, что страна сможет обеспечить собственную национальную безопасность, одновременно поддерживая союзников,

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