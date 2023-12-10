Будущее единство ЕС поставили под сомнение

Сохранять единство Евросоюза становится все сложнее, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью немецкому телеканалу ZDF в преддверии саммита, где будет обсуждаться вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"Наше европейское единство было поставлено под сомнение с самого начала войны, но в прошлом нам всегда удавалось сохранить наше единство. Однако ясно, что с течением времени это будет становиться все труднее", - сказала она. По ее словам, в ЕС так и не удалось переубедить премьер-министра Виктора Орбана, настроенного против вступления Украины в объединение.

Для вступления страны-кандидата в ЕС ей после выполнения критериев членства нужно получить единогласное одобрение глав государств и правительств на саммите.

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