США примут меры против атак хуситов на морские суда

США готовы принять все необходимые меры для защиты своих судов и персонала от атак мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании ABC.

"Мы собираем группу, которую уже сформировали, пытаемся усилить ее, чтобы способствовать защите судоходства. Мы также приняли меры, включая санкции, введенные лишь на этой неделе против тех, кто пытается финансировать хуситов и их усилия, и мы будем обсуждать любые другие действия, которые потребуются, чтобы защитить наш персонал, наших людей и судоходство", - сказал он.

Блинкен добавил, что атаки на суда в Красном море, совершенные хуситами, "представляют угрозу не только для Израиля, не только [для США], но для десятков стран". "Это напрямую затронуло интересы более десятка стран. Суда идут из самых разных точек, они также зарегистрированы и застрахованы в разных местах", - отметил американский госсекретарь.

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