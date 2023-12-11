ВОЗ призвала мировое сообщество поддержать здравоохранение на палестинских территориях

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает от мирового сообщества финансовой поддержки восстановления палестинской системы охраны здоровья. Об этом говорится в резолюции, принятой Исполнительным комитетом ВОЗ на его специальном заседании, посвященном ситуации на палестинских территориях, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Исполком призвал международное сообщество "обеспечить соответствующее финансирование для поддержки непосредственных и будущих потребностей программ здравоохранения ВОЗ на палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, а также для восстановления палестинской системы здравоохранения".

В ВОЗ считают, что все стороны должны "выполнить свои обязательства по международному праву", чтобы обеспечить "снабжение и пополнение запасов медикаментов и медицинского оборудования" для нужд гражданского населения. Исполком потребовал от сторон полного соблюдения обязательств по Женевским конвенциям 1949 года в том, что касается защиты медицинского и гуманитарного персонала, а также обеспечения его "безопасного и беспрепятственного проезда" к нуждающимся в помощи людям.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в своем выступлении приветствовал принятие резолюции консенсусом. "Вы достигли того, чего страны-члены не достигали на других форумах: консенсусом принята резолюция по конфликту в Израиле и на палестинских территориях впервые за два месяца после его начала", - сказал он, обращаясь к членам Исполкома, в который входят представители 34 стран. Гебрейесус расценил принятие резолюции как "отправную точку" для решения проблем здравоохранения на палестинских территориях.

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