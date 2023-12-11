Нетаньяху объявил о «начале конца» ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о "начале конца" палестинского радикального движения ХАМАС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, его слова приводятся в одном из официальных Telegram-каналов главы израильского правительства.

Как сообщил премьер, за последние дни десятки бойцов ХАМАС "сдались" силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он заявил, что хамасовцы "складывают оружие" и сдаются израильским военным. Этот процесс "займет еще некоторое время, война в самом разгаре, но это начало конца" ХАМАС, указал Нетаньяху.

Он также призвал бойцов движения сдаваться.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!