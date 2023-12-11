https://news.day.az/world/1621031.html Нетаньяху объявил о «начале конца» ХАМАС
Нетаньяху объявил о «начале конца» ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о "начале конца" палестинского радикального движения ХАМАС.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, его слова приводятся в одном из официальных Telegram-каналов главы израильского правительства.
Как сообщил премьер, за последние дни десятки бойцов ХАМАС "сдались" силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он заявил, что хамасовцы "складывают оружие" и сдаются израильским военным. Этот процесс "займет еще некоторое время, война в самом разгаре, но это начало конца" ХАМАС, указал Нетаньяху.
Он также призвал бойцов движения сдаваться.
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