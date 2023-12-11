Автомобили Красного Креста попали под обстрел в Судане

Колонна автомобилей Международного комитета Красного Креста (МККК) подверглась нападению в столице Судана городе Хартум. Как сообщается в пресс-релизе МККК, в результате атаки погибли два человека, еще семь получили ранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Гуманитарный конвой, состоящий из трех автомобилей МККК и трех автобусов, четко обозначенных эмблемой Красного Креста, должен был эвакуировать более 100 гражданских лиц из Хартума в [город] Вад-Мадани, когда он подвергся нападению при въезде в зону эвакуации", - говорится в пресс-релизе. В организации уточнили, что инцидент произошел в районе Аль-Шаджара. В результате атаки погибли два человека, еще семь, включая двух сотрудников МККК, получили ранения.

В МККК подчеркнули, что "гуманитарная операция была запрошена и согласована со сторонами конфликта, которые дали свое согласие и [обязались] предоставить необходимые гарантии безопасности". Международный комитет Красного Креста призвал немедленно обеспечить защиту всех гражданских лиц, в том числе сотрудников гуманитарных организаций и медиков.

Ситуация в Судане обострилась в апреле из-за разногласий между командующим суданской армией, председателем Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой отрядов спецназа Мухаммедом Хамданом Дагало.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!