https://news.day.az/world/1621035.html Американский F-16 потерпел крушение
Американский F-16 потерпел крушение
Истребитель американских ВВС F-16 потерпел крушение в Желтом море в ходе тренировочного полета.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает агентство Ренхап.
Отмечается, что летчик катапультировался из самолета.
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