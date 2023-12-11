Американский F-16 потерпел крушение

Истребитель американских ВВС F-16 потерпел крушение в Желтом море в ходе тренировочного полета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает агентство Ренхап.

Отмечается, что летчик катапультировался из самолета.

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