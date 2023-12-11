Советник президента США по нацбезопасности едет в Израиль

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетит Израиль в конце недели.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на осведомленные источники.

В публикации отмечается, что в рамках визита Салливан обсудит увеличение поставок гуманитарной помощи в Газу, а также выскажет озабоченность Вашингтона по поводу гибели гражданского населения анклава в результате израильской военной операции.

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