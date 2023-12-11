https://news.day.az/world/1621037.html ЕС не планирует проведение военных учений с Арменией
ЕС не планирует проведение военных учений с Арменией
Европейский союз (ЕС) не рассматривает возможность проведения совместных военных учений с Арменией, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает Day.Az.
Он подчеркнул, что ЕС не является военным альянсом, а представляет собой политическое и экономическое сообщество ценностей.
Кроме того, отмечено, что в рамках Евросоюза нет планов по проведению тренировок для армянских военнослужащих на территории стран-членов ЕС.
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