На юге Израиля звучат сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетной атаки, прозвучали в южных районах Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в районе Западного Лахиша (южная часть Израиля)", - говорится в заявлении.

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