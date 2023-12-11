В Госдепе осудили действия Китая против филиппинских судов

Государственный департамент США заявил, что в недавнем конфликте судов в Южно-Китайском море КНР проявила "безрассудное пренебрежение" безопасностью филиппинцев и международным правом. Об этом, ссылаясь на заявление американского внешнеполитического ведомства, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

В Вашингтоне назвали действия Китая вмешательством в законные морские операции Филиппин и реализацию филиппинскими кораблями права на свободу мореплавания. Кроме того, считают в Госдепартаменте, Пекин подрывает своими действиями стабильность в регионе.

Госдеп выразил полную поддержку "филиппинским союзникам" и осудил поведение Китая, назвав его безрассудное пренебрежение не только безопасностью и жизнями филиппинских граждан, но и международным правом.

США встали на сторону Филиппин, которые на прошлой неделе обвинили береговую охрану Китая в применении водометов и акустического устройства против трех правительственных судов, которые везли продовольствие и топливо филиппинским военнослужащим в районе спорных островов Спратли.

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