Турция готова поддержать членство Швеции в НАТО

Турция поддержит вступление Швеции в НАТО в случае, если США одобрят сделку по продаже Анкаре истребителей F-16, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

По информации газеты, "ходят слухи", что после того, как на повестку дня встал вопрос о членстве Финляндии и Швеции, в кулуарах были достигнуты положительные результаты по данному вопросу.

Близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви заявил, что "тайное эмбарго" на поставки оружия, которое ввели в отношении Турции некоторые страны, было отменено.

Как подчеркивает Hürriyet, для Турции не является проблемой одобрение заявки Швеции, и все дело в отсутствии доверия со стороны США. Если это доверие будет установлено, то путь Швеции будет проложен, считают в издании.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!