В США испугались голосовать за Трампа

За последние несколько месяцев 25 из 84 выборщиков, голосовавших на выборах президента США в 2020 году за Дональда Трампа, столкнулись с уголовным преследованием. Как передает Day.Az, на этом фоне многие из них отказываются голосовать за политика, если он окажется в финале президентской гонки 2024 года, сообщает The Washington Post.

По данным издания, в основном уголовные дела против этих людей связаны с подлогом, ложными показаниями и подачей фиктивных документов. С целью положительно окончить судебный процесс 10 из 25 человек согласились не выступать в качестве избирателей на любых выборах, в которых будет участвовать Трамп. Еще 13 человек подозреваются в том, что они участвовали в заговоре, но им пока не предъявили обвинения.

WP уточняет, что расследования против выборщиков связаны с "заговором фальшивых избирателей Трампа" в 2020 году, когда республиканец и его сторонники требовали пересмотра итогов голосования в колеблющихся штатах из-за якобы сотен тысяч фальшивых голосов.

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