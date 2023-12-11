Ситуация вокруг Филиппин обостряется

Филиппины вызвали посла Китая в Маниле в связи с "агрессивными" действиями Китая против филиппинских кораблей в Южно-Китайском море. Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщило министерство иностранных дел Филиппин.

Представитель МИД Филиппин Тересита Даса заявила на пресс-конференции, что страна подала дипломатический протест Китаю в связи с использованием его судами береговой охраны водометов против их кораблей.

9 декабря Филиппины обвинили Китай в атаке на три филиппинских судна из водометов у спорного рифа Скарборо.

10 декабря управление морской полиции КНР обвинило филиппинское судно в намеренном столкновении с катером китайской береговой охраны, совершавшим регулярный рейс в районе спорных островов Спратли в Южно-Китайском море. В заявлении ведомства говорилось, что береговая охрана Китая "применила законные меры контроля по отношению к филиппинским судам".

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