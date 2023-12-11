Бывший советник экс-президента США Рональда Рейгана (1981-1989 гг.) Даг Бэндоу предупредил, что вмешательство американцев в мировые конфликты чревато введением воинской обязанности в стране. Такое мнение эксперт выразил в статье для American Conservative.

По его словам, если американский истеблишмент не откажется от своей цели "править миром", то это приведет в введению воинской обязанности в Соединенных Штатах.

Бендоу считает, что текущая политика США отпугивает граждан от службы в армии, прежде всего по конфликту на Украине. Американцы боятся того, что на украинских территориях, пусть не напрямую, но США воюют с Россией.

Эксперт добавил, что проблема поиска молодых американцев, желающих служить "в качестве стражей" объятой конфликтами "мировой империи", становится все более острой.

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