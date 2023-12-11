США хотят заключить с КНР договор об уведомлениях о пуске ракет

Вашингтон намерен заключить с Пекином договор по обмену уведомлениями о пусках ракет, подобный тому, который действует между США и РФ.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Nikkei Asia со ссылкой на представителя Госдепартамента высокого ранга.

"Уведомления о пусках [ракет] так важны, потому что благодаря им у нас было бы взаимное обязательство разъяснять друг другу, что мы делаем. Тот факт, что [ранее] Китай заключил [подобное] соглашение с Россией, демонстрирует, что они оценили значение стабилизирующего эффекта договоренности. Это то, на чем мы пытаемся основываться", - указал источник газеты. При этом конкретные детали проекта остаются неизвестными, однако собеседник Nikkei Asia добавил, что механизм сотрудничества будет основан на положениях аналогичной системы уведомлений о пусках ракет, которая действует между США и РФ. Чиновник отметил, что соглашение станет частью повестки дня во время консультаций между военными двух стран, которые состоятся в начале 2024 года. Среди прочего они обсудят меры по контролю над вооружениями и использование искусственного интеллекта в военных целях.

Как отмечает Nikkei Asia, Вашингтон намерен начать переговоры с Пекином на фоне попыток улучшить отношения между странами после встречи лидеров стран на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре 2023 года в Сан-Франциско. Тогда президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин приняли решение организовать консультации между странами по ключевым вопросам двусторонних отношений. Предполагалось, что контроль над обсуждениями, которые также должны были коснуться сферы обороны, будут проводить высокопоставленные чиновники Вашингтона и Пекина.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден на прошедшей встрече в Сан-Франциско договорились возобновить диалог между военными двух стран на высоком уровне. По данным агентства Xinhua, предполагается проводить рабочие встречи министров обороны Китая и Соединенных Штатов, наладить механизм консультаций по вопросам безопасности на море и телефонные разговоры между командующими зонами боевого командования. Лидеры двух стран провели встречу во время проходящего в Сан-Франциско 15-17 ноября саммита АТЭС.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!