ООН запросила десятки миллиардов на гуманитарные операции

ООН запрашивает $46,4 млрд на свои гуманитарные операции в 72 странах в 2024 году.

Как передает Day.Az, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"От имени более чем 1900 гуманитарных партнеров по всему миру ООН сегодня выступила с глобальным призывом на 2024 год, в котором содержится призыв выделить $46,4 млрд для оказания жизненно необходимой помощи и защиты 180,5 млн человек", - уточняется в документе.

Отмечается, что эта помощь предназначена для жителей 72 стран, пострадавших от голода, вооруженных конфликтов, чрезвычайных климатических ситуаций, краха экономики, эпидемий и массового перемещения.

"По состоянию на 2023 год каждый пятый ребенок живет в зонах конфликтов или бежал из них. Около 258 млн человек страдают от острого голода. Каждый третий из 73 человек в мире является перемещенным лицом - это вдвое больше, чем 10 лет назад. А эпидемии приводят к смертельным исходам во всех уголках мира", - говорится в заявлении.

В ООН сожалеют о том, что в 2023 году на финансирование гуманитарных операций было выделено всего $20 млрд, поскольку это составляет лишь треть потребностей. На 2023 год было запрошено более $56 млрд.

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