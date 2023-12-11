Турция и ООН не оставляют попыток реанимировать зерновую сделку

Прогресс в переговорах по возобновлению зерновой сделки в ближайшее время остается маловероятным, однако Турция и ООН работают над этим. Такими перспективами поделился дипломатический источник в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

"В этом направлении ведется работа как с нашей стороны, так и со стороны ООН", - рассказал собеседник агентства. По его словам, переговорный процесс продвигается сложно "из-за принципиальных позиций сторон".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщала, что Черноморская инициатива возобновится только после снятия санкций с российских компаний.

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