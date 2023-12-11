Байден планирует провести телефонный разговор с Эрдоганом

Президент США Джо Байден в ближайшие дни может позвонить турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке и двусторонних вопросов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этой пишет газета Hurriyet.

Она напоминает, что Эрдоган ранее не раз указывал, что в текущей ситуации не станет сам звонить Байдену, но готов обсудить с ним имеющиеся вопросы, если тот сам ему позвонит. Такая позиция связана в том числе и с высказываемой Анкарой критикой в отношении Вашингтона из-за происходящего в секторе Газа.

В случае ожидающегося в ближайшие несколько дней звонка Байдена, пишет газета, стороны обсудят Ближний Восток, постоянное прекращение огня и статус сектора по окончании боевых действий. Кроме того, президенты склонны поговорить и на тему продажи Турции самолетов F-16, а также о вступлении Швеции в НАТО, заявку которой Турция до сих пор не одобрила.

Турция, как отмечает издание, в принципе не против Швеции в альянсе, но в этом контексте ждет положительных шагов от Конгресса США по вопросу одобрения сделки по F-16. Если этот вопрос будет согласован американскими законодателями, то и турецкий парламент, скорее всего, одобрит заявку Стокгольма. Верить на слово и одобрять шведский протокол до решения Конгресса Анкара не хочет.

Турция несколько лет назад запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Как заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывают увязать такие поставки с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО. В начале ноября сообщалось, что переговоры на техническом уровне о приобретении Турцией у США истребителей F-16 завершены, и в Анкаре рассчитывают на положительное решение вопроса.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!