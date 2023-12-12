В Японии намерены вынести вотум недоверия правительству

Оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии намерена в парламенте во вторник представить проект о вотуме недоверия правительству во главе с Фумио Кисидой на фоне скандала с предположительным взяточничеством в японском кабмине.

Как передает Day.Az, об этом сообщает японская газета Yomiuri.

"Конституционно-демократическая партия Японии решила выразить вотум недоверия кабинету Кисиды", - говорится в сообщении издания.

До этого Кисида принял решение сменить министра экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимуру, а также нескольких влиятельных политиков в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), поскольку их подозревают в получении дохода от сбора политических пожертвований.

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