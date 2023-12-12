В США испытали оружие нового поколения

Американские военнослужащие испытали стрелковое оружие нового поколения Next Generation Squad Weapon 6,8 миллиметрового калибра.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает Army Recognition.

Военные осуществили выстрелы из винтовок NGSW-R, автоматических винтовок NGSW-AR, а также системы управления огнем NGSW-FC на базе Форт-Кэмпбелл в штате Кентукки. В ходе стрельб бойцы сравнивали особенности эксплуатации современного оружия с карабинами M4A1 и пулеметами M249, которые придут на смену винтовкам NGSW.

По мнению стрелка-автоматчика из 75-го полка рейнджеров Максимилиано Аргуиндеги, с M249 можно двигаться быстрее, однако он все же отдает предпочтение NGSW-AR.

В свою очередь, сержант Джек Скотт из 101-й воздушно-десантной дивизии отметил, что убойная сила патрона калибра 6,8 миллиметра стала основным преимуществом NGSW по сравнению с M4 и M249.

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